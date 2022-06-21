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Перешедший на сторону ЛНР зампрокурора рассказал о похищениях людей нацбатами

Силовые структуры

Перешедший на сторону Луганской Народной Республики заместитель руководителя Старобельской прокуратуры Владимир Кононов сообщил, что украинские националистические батальоны похищали людей.

Перешедший на сторону ЛНР зампрокурора рассказал о похищениях людей нацбатами

К примеру, похищались граждане у линии соприкосновения в Донбассе на пункте пропуска "Станица Луганская", цитирует его РИА Новости.

"Бывали случаи, что на КПП между городом Луганском и Станицей Луганской задерживали людей, которые в последующем становились обвиняемыми в уголовных делах, либо по участию в незаконных вооруженных формированиях, либо по госизмене, либо по каким-то другим надуманным делам", — говорит Кононов.

По его словам, часто это были абсолютно невиновные люди, "не понравившиеся лицом". У различных ведомств, в том числе и прокуратуры, был "план" по подобным делам, а кто не выполнял этого плана, применялись взыскания.

Бывший зампрокурора отметил, что прокуратуре нельзя было проводить проверки по жалобам по подобным делам, где обвиняли нацформирования, либо украинских силовиков.

"Они могли в любой момент... зайти в любой дом, забрать человека непонятно в каком направлении, связать скотчем, увезти, и никто не знал дальнейшую его судьбу. Могли отпустить через три часа, могли через три дня, мог вообще человек домой не вернуться", — подытожил Кононов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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