Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ заняли Киселевку и якобы приблизились к Херсону на 15 километров. При этом ВСУ под Северодонецком, по его словам, испытывают трудности.

Представители украинского Генштаба не заявляли об успехах украинских войск. Информация военного аналитика не подтверждена на официальном уровне.

Арестович признал, что украинская армия испытывают большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском. По его словам, Вооружённые силы РФ намерены замкнуть кольцо вокруг Золотого и Горского. Советник Зеленского уверен, что подобная угроза совершенно реальна.

Ранее Арестович заверил украинских граждан о том, что Вооружённым силам РФ не удастся взять Харьков.