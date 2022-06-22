Аверьянов: коллапс ВСУ начнётся через несколько месяцев

Настроения украинских военных меняются в пользу отказа от участия в военных действиях медленно, однако этот процесс ускоряет смена состава боевых частей ВСУ. Такое мнение высказал писатель Виталий Аверьянов в интервью "Украине.ру".

Ситуацию меняет пополнение боевых частей призывниками, резервистами и теми, кого практически насильно поставили под ружьё из теробороны. А они значительно меньше мотивированы, чем те бойцы ВСУ, которые были в боевых подразделениях на момент начала операции, особенно в Донбассе, считает собеседник издания.

По его словам, количество людей, которые немотивированны и не хотят воевать, постоянно растёт и приближается к "критической массе".

Фактов сдачи в плен, перехода на сторону союзных сил, дезертирства, протестов в отношении киевского командования всё больше, заявил писатель.

Он предположил, что у киевского режима "запас прочности" небольшой, и в ВСУ может начаться коллапс через несколько месяцев "активного противостояния".