Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв

ВСУ продолжают обстреливать Донецк и населённые пункты Донбасса.

Капитан первого ранга и доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему продолжаются массированные обстрелы. Он подчеркнул, что пока обезвредить артиллерию националистов очень нелегко.

"Артиллерия противника стоит в жилых районах. Удары по этой артиллерии, вполне возможно, её уничтожат, причём, достаточно легко и просто. Но при этом дома близлежащие или дома, в которых находится зачастую сама эта артиллерия, будут уничтожены вместе с жителями. Жителей в данном случае погибнет 200, 300, 400, 500 человек. А за все эти обстрелы, которое два дня длились, погибло 5 человек. Можем ли мы ради спасения пяти человек пожертвовать пятью сотнями?" — спрашивает аналитик.

По его словам, такое совершенно недопустимо, сообщает "Военное дело".

Напомним, главной задачей ВС РФ в спецоперации является сохранение жизни мирного населения, а также сохранение инфраструктуры городов Украины.