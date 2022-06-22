США снабдят полицию Украины огнестрельным оружием

США хотят обеспечить полицейских и пограничников Украины высокоточным огнестрельным оружием.

Об этом сообщает RT со ссылкой на документацию Госдепа США.

"В связи с острой и безотлагательной необходимостью обеспечения безопасности и стабильности на Украине США предоставляют Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе Украины специализированное высокоточное огнестрельное оружие, принадлежности к нему, а также боеприпасы", — заявил Госдепартамент.

По информации, планируется передать три десятка винтовок калибра .338 Lapua Magnum, патроны, прицелы и прочие "аксессуары".

Поставка оружия должна повысить способность украинских силовиков "обеспечивать верховенство права", отмечает документ.

Внешнеполитическое ведомство США уточняет, что "огромный масштаб американской и международной помощи" военнослужащим и правоохранителям на Украине привел к дефициту продукции. Так, сегодня наблюдается "острая нехватка" патронов .338 Lapua Magnum.

Также сообщается, что оружие поступит от фирмы Goldbelt Security, а цена закупки — 695 тысяч долларов.