DM: Британия опасается запуска новых российских ракет "Сармат"

Ни конфликт на Украине, ни западные санкции не смогут уменьшить мощь ВС РФ. Президент страны Владимир Путин, принимая в Кремле выпускников военных вузов, сообщил, что к концу года на военное дежурство заступят ракеты "Сармат", которые в НАТО получили название "Сатана 2".

Британцы обеспокоены данным заявлением, ведь такая ракета способна долететь до Лондона за три минуты и сровнять с землёй всё Соединённое королевство, пишет издание Daily Mail. "Сарматы" могут долететь не только до Великобритании, но и до любой точки планеты, неся с собой более 10 ядерных боеголовок. При этом перехватить ядерные блоки практически нереально.

Вероятно, по этой причине Запад не спешит поставлять серьёзное вооружение Украине, ведь находиться с Россией во враждебных отношениях сейчас опасно. Защиты от таких ракет в ближайшие годы не будет.