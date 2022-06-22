ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Николаеве из Херсонской области

ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по объектам Вооружённых сил Украины. Ранее сообщалось об ударах по целям в Харькове и Одессе.

Сегодня, 22 июня, стало известно о нанесении серии ракетных ударов. ВС РФ поразили объекты оборонной инфраструктуры в Николаеве. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в местах прилёта российских ракет зафиксированы взрывы и пожары, над которыми взвились клубы чёрного дыма.

По данным издания, пуск ракет был осуществлён с территории Херсонской области.