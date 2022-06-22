ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по объектам Вооружённых сил Украины. Ранее сообщалось об ударах по целям в Харькове и Одессе.
Сегодня, 22 июня, стало известно о нанесении серии ракетных ударов. ВС РФ поразили объекты оборонной инфраструктуры в Николаеве. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в местах прилёта российских ракет зафиксированы взрывы и пожары, над которыми взвились клубы чёрного дыма.
По данным издания, пуск ракет был осуществлён с территории Херсонской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.