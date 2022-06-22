Союзные войска наступают, украинские бойцы покидают свои позиции, бросая оружие. Трофеи разбирают бойцы ВС РФ и НМ ЛНР. Если же вооружение ВСУ находит разведка, то его вывоз для подразделения затруднителен. Бросить оружие нельзя, так как оно рискует попасть обратно в руки противника, уничтожить трофеи тоже не представляется возможным, ведь это может демаскировать группу.
Одной из последних находок разведчики ЮВО поделились в Сети. На кадрах насчитывается более 20 единиц вооружения, но бросить такие "призы" они не смогли, поэтому из тыла противника забрали всё. Обычно разведывательная группа состоит из порядка 10 человек в полной боевой выкладке. На сей раз обратно пришлось возвращаться с лишним грузом в виде трофейных ПТРК и РПГ.
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