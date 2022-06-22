Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, каким образом Россия может защититься от обстрелов Украины. Так эксперт прокомментировал пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который мог возникнуть в результате нанесения ударов украинскими беспилотниками.
Прохватилов рассказал в беседе с "МК", что Россия прежде всего должна усилить свои пограничные войска, и позволить пограничникам при необходимости заходить на украинскую территорию, чтобы ликвидировать огневые позиции противника, одновременно "отодвигая" его на достаточное от границ РФ расстояние.
Также Прохватилов напомнил о необходимости маскировать российские военные объекты, чтобы их "не видели" беспилотники ВСУ. А такие объекты, которые замаскировать не представляется возможным, как, например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, должны быть защищены мощными системами ПВО.
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