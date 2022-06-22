Прохватилов: РФ должна усилить пограничные войска для защиты от ВСУ

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, каким образом Россия может защититься от обстрелов Украины. Так эксперт прокомментировал пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который мог возникнуть в результате нанесения ударов украинскими беспилотниками.

Прохватилов рассказал в беседе с "МК", что Россия прежде всего должна усилить свои пограничные войска, и позволить пограничникам при необходимости заходить на украинскую территорию, чтобы ликвидировать огневые позиции противника, одновременно "отодвигая" его на достаточное от границ РФ расстояние.

Также Прохватилов напомнил о необходимости маскировать российские военные объекты, чтобы их "не видели" беспилотники ВСУ. А такие объекты, которые замаскировать не представляется возможным, как, например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, должны быть защищены мощными системами ПВО.