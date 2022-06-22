Шурыгин о захвате острова Змеиный: у ВСУ нет шансов

У ВСУ пока нет никаких шансов захватить остров Змеиный: нынешних возможностей армии Украины просто недостаточно.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, сейчас на острове развернута боевая группа ВС РФ с "Панцирями” и "Торами”, а также полная система противовоздушной обороны. Все это даёт возможность отразить любую атаку.

Единственный способ захватить Змеиный — превзойти возможности русской группировки, в интервью "Украина.ру" сказал эксперт.

"Я не вижу такой возможности. Они пытались сделать это с помощью катеров, и у них не получилось. Они пытались сделать это вертолётами — у них не получилось. Они пробовали лодками и вертолётами — не получилось. Они пытались использовать артиллерию и беспилотники, чтобы убрать наши позиции с острова, но и это не сработало”, — подытожил Шурыгин.