FP: в ВСУ рассказали о дронах из США и Турции — одни опасны, другие бесполезны

Пилотам ВСУ не угодили боевые БПЛА, которые им поставляют иностранные партнёры. Так, к примеру, американские дроны они сочли опасными в использовании, а турецкие назвали "бесполезными".

Речь идёт об ударных беспилотниках американского производства MQ-1C Gray Eagle и турецких Байрактарах ТБ-2.

"Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан", — цитирует анонимного собеседника из ВСУ Foreign Policy.

Кроме прочего, издание уточняет, что в контексте применения БПЛА в украинской армии случился раскол между командованием и боевыми лётчиками. В штабе беспокоятся, что дорогие летательные аппараты собьют российские системы ПВО и они окажутся бесполезными, а пилоты, что дроны могут "пережить" не более двух миссий.