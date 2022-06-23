Представители стран Евросоюза рассматривают возможность депортации украинцев с территории государств обратно в Незалежную, чтобы те пополнили ряды ВСУ, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как подчеркнул замглавы херсонской ВГА, жители юго-востока Украины не спешат вступать в украинскую армию или даже помогать на добровольческой основе.
"Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды "могилизации". Не мобилизации, а именно "могилизации", — пояснил Стремоусов в беседе с "Украиной.ру".
По словам замглавы ВГА, большая часть жителей, которые находятся на территории Украины, не понимают, для чего и за кого им нужно идти на смерть, вступая в ВСУ.
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