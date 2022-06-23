Стремоусов: ЕС может депортировать украинцев для "могилизации" в ВСУ

Представители стран Евросоюза рассматривают возможность депортации украинцев с территории государств обратно в Незалежную, чтобы те пополнили ряды ВСУ, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как подчеркнул замглавы херсонской ВГА, жители юго-востока Украины не спешат вступать в украинскую армию или даже помогать на добровольческой основе.

"Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды "могилизации". Не мобилизации, а именно "могилизации", — пояснил Стремоусов в беседе с "Украиной.ру".

По словам замглавы ВГА, большая часть жителей, которые находятся на территории Украины, не понимают, для чего и за кого им нужно идти на смерть, вступая в ВСУ.