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Сатановский: по центрам принятий решений ударить придётся и не только на Украине

Силовые структуры

Рано или поздно по центрам принятий решений придётся ударить и речь не только о тех, которые находятся на территории Украины, заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский. Кроме того, эксперт усомнился в обещаниях Киева не использовать дальнобойное западное оружие на территории России.

Сатановский: по центрам принятий решений ударить придётся и не только на Украине

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Украина обещала не использовать немецкое тяжёлое вооружение для ударов по территории России. И якобы ракеты будут направлены только на оборонные цели. По мнению Сатановского, подобные высказывания ничего не стоят.

"Интересно, ей это вся Украина обещала? Или кто-то конкретный? И кто именно?" — поинтересовался эксперт. — До какой степени немецкие министры обороны ничего в этой жизни не понимают!".

Кроме того, политолог подчеркнул, что диверсии со стороны Украины только приумножаются и, очевидно, что Киев врёт своим партнёрам. По мнению Сатановского, рано или поздно России придётся ударить по центрам принятия решений.

"По тем, где эти решения и в самом деле принимают. Лондон там, Вашингтон, Брюссель, Париж, Варшава… Опять же, Берлин на очереди. И всё сразу станет намного проще. Не надо будет ни с кого никаких обещаний брать, которые всё равно никто выполнять не собирается и не будет", — резюмировал эксперт.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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