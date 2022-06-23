ВСУ ударили по элеватору в Рубежном: горит 30 тысяч тонн зерна

В Рубежном Луганской Народной Республики после украинских обстрелов горит элеватор на 30 тысяч тонн зерна. Согласно информации, "прилёт" в зернохранилище мог быть со стороны Лисичанска.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, часть зерна высыпалась из зернохранилища.

"По отзывам местных жителей, последние по времени "прилеты" были на днях. Огромные кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело", — пишет агентство.

Вокруг элеватора разбросаны железные остатки снарядов.