В Рубежном Луганской Народной Республики после украинских обстрелов горит элеватор на 30 тысяч тонн зерна. Согласно информации, "прилёт" в зернохранилище мог быть со стороны Лисичанска.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, часть зерна высыпалась из зернохранилища.
"По отзывам местных жителей, последние по времени "прилеты" были на днях. Огромные кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело", — пишет агентство.
Вокруг элеватора разбросаны железные остатки снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.