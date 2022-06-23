Бойцы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Силы Луганской Народной Республики установили контроль над единственной дорогой из Северска в Лисичанск. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, бойцы ЛНР смогли отрезать от снабжения большую группировку ВСУ.

"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка в пять-семь тысяч боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", — подчеркнул Мирошник.

Ранее сообщалось, что союзные силы ЛНР и РФ активно продвигаются к Лисичанску с юга. Военные освободили населённый пункт Волчеяровка, который расположен на берегах реки Беленькой в 12-13 километрах от Лисичанска. Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в самое ближайшее время объявить о блокировке этого города и начале зачистки от украинских националистов.