Безсонов: если бы Зеленский не совал нос в военные дела, ВС РФ было бы тяжелее

Некомпетентность главы киевского режима Владимира Зеленского в военных вопросах значительно облегчает выполнение боевых задач российской армии в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Он убеждён, что украинские военные недолюбливают Зеленского, несмотря на то что он является главнокомандующим Вооружённых сил страны.

"Если бы Зеленский не совал свой нос в военные дела, то, возможно, нам было бы сложнее. Но даже в ситуации с Северодонецком, скажем так, все эти политические заявления и самого Зеленского, и его окружения. <…> Это просто место для самоубийства украинских военных. Но они, всё равно, туда новое "пушечное мясо" направляют", — цитирует его слова ИА SM-News.

Безсонов считает, что политическая игра Зеленского оказывает серьёзное влияние на поведение военнослужащих, которые его "презирают".