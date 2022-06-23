СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов домов и магазинов в ЛНР

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского офицера, который признался в обстрелах инфраструктуры Луганской Народной Республики.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идёт о командире батареи 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВСУ (войсковая часть А-4053) лейтенанте Романе Панченко.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело в его отношении по части 1 статьи 356 УК РФ", — говорится в официальном сообщении.

По информации следователей, Панченко несколько раз приказывал своим подчинённым проводить артобстрелы жилых домов, гостиниц, магазинов, мест отдыха в Северодонецке и ближайших населённых пунктах ЛНР. В СК РФ подчеркнули: обстрелы велись с использованием корректировщика огня, то есть намеренно по гражданским объектам.

Во время допроса Панченко заявил, что знал о нахождении мирных жителей в Северодонецке.

"Он допускал, что в результате обстрелов могли пострадать люди", — отметили в Следственном комитете.