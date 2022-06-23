Артиллерия украинских боевиков ведёт огонь из Харькова

Гаубицы украинских вооружённых сил в Харькове традиционно работали всю ночь.

Боевики стараются использовать технику ночью, чтобы быть менее заметными для местных граждан.

"Реже было слышно передвижение САУ по городу и разовые вылеты от неё. Такая ситуация длится уже несколько дней", — рассказал источник портала "Иди и смотри".

Располагаются бродячие САУ в промышленных зонах Харьковского тракторного завода и на территории Северной Салтовки, огонь ведут с территории возле окружной дороги.