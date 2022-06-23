Гаубицы украинских вооружённых сил в Харькове традиционно работали всю ночь.
Боевики стараются использовать технику ночью, чтобы быть менее заметными для местных граждан.
"Реже было слышно передвижение САУ по городу и разовые вылеты от неё. Такая ситуация длится уже несколько дней", — рассказал источник портала "Иди и смотри".
Располагаются бродячие САУ в промышленных зонах Харьковского тракторного завода и на территории Северной Салтовки, огонь ведут с территории возле окружной дороги.
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