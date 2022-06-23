ВС РФ совместно с бойцами ЛНР активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска

Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ЛНР активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска и ведут бои за освобождение села Белая Гора от украинских националистов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции республики, подразделения ЛНР и РФ также продвинулись в направлении посёлка Малорязанцево. С начала недели они заняли несколько населённых пунктов южнее Лисичанска. Это позволило военным сформировать "котёл".

"Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска", — подтвердил источник.

Он подчеркнул: населённые пункты Вороново, Боровское, Белая Гора и Волчеяровка сейчас находятся под огневым воздействием со стороны союзных сил.

В среду, 22 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал в самое ближайшее время объявить о блокировке Лисичанска. Политик пояснил, что за ней последует зачистка города от боевиков ВСУ.