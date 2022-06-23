Премьер Эстонии: у России еще много войск, которые могут прибыть на Украину

Запад не должен недооценивать военные силы России и её возможность добиться успеха в специальной операции на Украине.

Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кайя Каллас в интервью Associated Press.

"Я слышала разговоры о том, что угрозы больше нет, потому что они исчерпали себя. Нет, не исчерпали", — говорит она о российских вооруженных силах.

Премьер Эстонии подчеркнула, что в РФ "еще много войск, которые могут прийти сражаться".

"Я не думаю, что мы должны недооценивать их…" — подытожила Каллас.

Она также надеется, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза на предстоящем саммите в Брюсселе, несмотря на первоначальные разногласия по этому поводу. Исполнительный орган ЕС — Европейская комиссия поддержала кандидатуру Украины.