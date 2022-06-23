Запад не должен недооценивать военные силы России и её возможность добиться успеха в специальной операции на Украине.
Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кайя Каллас в интервью Associated Press.
"Я слышала разговоры о том, что угрозы больше нет, потому что они исчерпали себя. Нет, не исчерпали", — говорит она о российских вооруженных силах.
Премьер Эстонии подчеркнула, что в РФ "еще много войск, которые могут прийти сражаться".
"Я не думаю, что мы должны недооценивать их…" — подытожила Каллас.
Она также надеется, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза на предстоящем саммите в Брюсселе, несмотря на первоначальные разногласия по этому поводу. Исполнительный орган ЕС — Европейская комиссия поддержала кандидатуру Украины.
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