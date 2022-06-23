Росгвардия захватила танк Т-72 украинской армии в Донбассе

Бойцы Росгвардии захватили танк Т-72 украинской армии в одном из населённых пунктов ДНР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом", — сказано в сообщении.

Бронемашине было проведёно незначительное техобслуживание — и она стала полностью готова к боевым действиям.

Также военнослужащие Росгвардии нашли и обезвредили неразорвавшийся снаряд к РСЗО "Ураган", 60 120-миллиметровых снарядов, 2 танковые мины, 7 гранатомётов, 4 выстрела к ним, а также более пяти тысяч патронов разного калибра.

Сообщается, что один из схронов располагался на городском кладбище.