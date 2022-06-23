Бойцы Росгвардии захватили танк Т-72 украинской армии в одном из населённых пунктов ДНР.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом", — сказано в сообщении.
Бронемашине было проведёно незначительное техобслуживание — и она стала полностью готова к боевым действиям.
Также военнослужащие Росгвардии нашли и обезвредили неразорвавшийся снаряд к РСЗО "Ураган", 60 120-миллиметровых снарядов, 2 танковые мины, 7 гранатомётов, 4 выстрела к ним, а также более пяти тысяч патронов разного калибра.
Сообщается, что один из схронов располагался на городском кладбище.
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