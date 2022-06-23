Украинские националисты продолжают разбивать жилые дома в Донецке.
В Киевском районе ранен мирный житель.
Ударами натовской артиллерии по улице Артёма повреждена гимназия №70, рядом разбиты многоквартирные дома. Повреждено несколько домов по улице Университетской, в квартире ранение получил мирный житель.
По улице Тренёва снаряд с позиций ВСУ разбил квартиру, произошло возгорание газа.
Бьют нацисты по жилому сектору, применяя снаряды калибром 155 мм.
Ранее сообщалось что некоторые РСЗО, бьющие по Донецку, уничтожены ВС РФ.
Зафиксированы удары:
— ул. Университетская, 116 — ранен мирный житель (информация уточняется);
— ул. Тренёва, 5б — повреждение квартиры, возгорание газопровода;
— пр. Киевский, 69 — попадание в квартиру, горят гаражи за территорией дома (информация уточняется);
— ул. Жмуры, 18 — горит квартира на 2 этаже (информация уточняется);
— ул. Артёма, 140 (гимназия № 70) — получены повреждения (информация уточняется);
— ул. Артёма, 146 — попадание в кровлю.
По словам очевидцев, наблюдается возгорание за ДМ "Юность". Также подвергся обстрелу Кировский район. В результате получили повреждения 2 автомобиля в фермерском хозяйстве по ул. Фета, 1а. В частном доме по ул. Фета, 12/1 повреждено остекление.
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