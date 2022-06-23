На Славянском направлении специальной военной операции на Украине продолжается наступление российской армии. Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу группировки "Отважных" ВС РФ в ходе наступательной операции на город Славянск.
На представленных видеокадрах российские бойцы проводят осмотр оборонного лагеря противника, поспешно оставленного им при приближении группировки "Отважных".
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России и защитники Донбасса успешно развивают наступление на Славянском направлении из Харьковской области.
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