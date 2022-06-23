Группировка "О" ВС РФ захватила лагерь ВСУ в ходе наступления на Славянск

На Славянском направлении специальной военной операции на Украине продолжается наступление российской армии. Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий работу группировки "Отважных" ВС РФ в ходе наступательной операции на город Славянск.

"Отважные" наступают на Славянск: захвачен лагерь врага

На представленных видеокадрах российские бойцы проводят осмотр оборонного лагеря противника, поспешно оставленного им при приближении группировки "Отважных".

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России и защитники Донбасса успешно развивают наступление на Славянском направлении из Харьковской области.