В Италии выступили против поставок оружия Украине

Лидер правящей в Италии партии "Лига" Маттео Сальвини раскритиковал отправку вооружений на Украину. При этом политик отметил, что западные лидеры должны продолжить защищать Киев.

"Сейчас большая часть стран мира и большинство итальянцев считают, что говорить надо о дипломатии", — подчеркнул политик, слова которого передаёт RTL.

По мнению чиновника, конфликт на Украине может решить диалог. Продолжение боевых действий крайне негативно повлияет на беженцев и рабочих в Италии, заключил Сальвини.

Ранее источники Los Angeles Times заявили, что глава правительства республики Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе поездки в Киев отказали украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в быстрой передаче оружия.