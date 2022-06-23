Ходарёнок: из-за нехватки военной помощи Запада ВСУ действуют как террористы

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил, что западные лидеры перестают оказывать военную поддержку Украине. По этой причине ВСУ вынуждены действовать как боевики ИГИЛ*, подчеркнул эксперт.

Как напомнил обозреватель, Вооружённые силы Российской Федерации нейтрализовали беспилотники "Байрактар", ПТРК "Джавелин" и NLAW, которые считают символами военной помощи Киеву. Вместе с этим специалист отметил, что самоходные артиллерийские установки "Краб" и танки Т-72М1, которые ВСУ поставили польские чиновники, либо уничтожили, либо сохранили для защиты Киева.

"Снятые с вертолётов блоки неуправляемых ракет установлены на пикапы и, по сути, третья армия Европы переходит в состояние "джихад-войны", когда из оружия только то, что можно купить в магазине", — заключил Ходарёнок.

Ранее в Минобороны России сообщили, что армия нашей страны ликвидировала новый взвод гаубиц М-777 США на Украине.

*признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ