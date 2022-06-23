Ситуация под Лисичанском развивается стремительно, как и положено во время агонии. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт отметил, что Золотое очищено от ВСУ полностью, а Горское почти полностью. Судя по всему войска отсюда по большей части ушли сами, а то, что осталось без боя сдаётся в плен, добавил он.
Аналитик считает, что с котлом будет покончено к утру пятницы. А определить, насколько удачным был выход, можно будет по количеству пленных.
Что касается Лисичанска, то здесь, похоже, был дан приказ на отступление и ВСУ пошли на прорыв, предположил он.
"В небо поднята российская авиация, артиллерия в этом районе плотно работает по дороге Северск-Лисичанск, пытаясь уничтожить всё, что по ней движется. Всё очень сильно напоминает бегство ВСУ из Иловайска только в гораздо более крупных размерах", — заключил журналист.
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