Безсонов: отступающие из Лисичанской петли части ВСУ уничтожаются на марше

Некоторые подразделения ВСУ пытаются вырваться из окружения и сбежать из-под Лисичанска, но им это не удаётся. Они уничтожаются огнём артиллерии. Об этом сообщил заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на источники с мест.

"Есть информация с полей, что некоторые подразделения ВСУ пытаются сбежать из Лисичанской петли, но наша артиллерия не даёт им такой возможности и уничтожает их на марше. Это очень правильно. У вояк ВСУ только один шанс выжить — сдаться в плен", — написал он в своём Телеграм-канале в четверг вечером.

Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка назвал бегство ВСУ из Лисичанска агонией.