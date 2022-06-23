Некоторые подразделения ВСУ пытаются вырваться из окружения и сбежать из-под Лисичанска, но им это не удаётся. Они уничтожаются огнём артиллерии. Об этом сообщил заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на источники с мест.
"Есть информация с полей, что некоторые подразделения ВСУ пытаются сбежать из Лисичанской петли, но наша артиллерия не даёт им такой возможности и уничтожает их на марше. Это очень правильно. У вояк ВСУ только один шанс выжить — сдаться в плен", — написал он в своём Телеграм-канале в четверг вечером.
Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка назвал бегство ВСУ из Лисичанска агонией.
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