Приговорённый к смертной казни британский наёмник Эйден Аслин пожаловался на стресс после обстрела украинской артиллерией мирного Донецка.
Осуждённому в ДНР британцу позволяют из тюрьмы вести свой видеоблог, где он рассказывает западным зрителям о собственной жизни. Накануне он поделился с подписчиками впечатлениями после того, как пережил обстрел украинской артиллерии.
"Они просто решили обстрелять город, чтобы наказать мирных жителей Донецка", — признался шокированный Аслин.
Он рассказал, что украинские снаряды рвались рядом с гражданской тюрьмой, в которой он сейчас находится. Британский наёмник был уверен, что погибнет от действий Украины.
"Шрапнель сыпалась прямо за окном моей камеры. Люди на Западе этого не видят, но теперь у меня открылись глаза", — заявил бывший военнослужащий.
Аслин искренне не понимает, зачем ВСУ обстреливают жилые районы ДНР и жалеет, что пополнил ряды украинских боевиков.
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