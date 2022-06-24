Осуждённый наёмник Аслин после артудара ВСУ по Донецку: "У меня открылись глаза"

Приговорённый к смертной казни британский наёмник Эйден Аслин пожаловался на стресс после обстрела украинской артиллерией мирного Донецка.

Осуждённому в ДНР британцу позволяют из тюрьмы вести свой видеоблог, где он рассказывает западным зрителям о собственной жизни. Накануне он поделился с подписчиками впечатлениями после того, как пережил обстрел украинской артиллерии.

"Они просто решили обстрелять город, чтобы наказать мирных жителей Донецка", — признался шокированный Аслин.

Он рассказал, что украинские снаряды рвались рядом с гражданской тюрьмой, в которой он сейчас находится. Британский наёмник был уверен, что погибнет от действий Украины.

"Шрапнель сыпалась прямо за окном моей камеры. Люди на Западе этого не видят, но теперь у меня открылись глаза", — заявил бывший военнослужащий.

Аслин искренне не понимает, зачем ВСУ обстреливают жилые районы ДНР и жалеет, что пополнил ряды украинских боевиков.