Штурмовые подразделения "Отважных" взяли в окружение крупную группировку ВСУ, Золото-Горский котёл замкнулся. Позиции украинских военных формирований в регионе обследуют инженерные подразделения и обнаруживают смертоносные сюрпризы от противника.
Сапёры находят большое количество мин и взрывчатых веществ, рассказывают военкоры "Русской весны". Такие "подарки" специалисты находят по всей линии Тошковка — Мирная Долина. Бойцы ВСУ, отступая и бросая свои позиции, минировали всё, что видели.
Между тем, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ приказано отходить от Северодонецка.
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