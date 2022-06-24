Боевики ВСУ оставляют смертоносные сюрпризы, отступая из Золото-Горского котла

Штурмовые подразделения "Отважных" взяли в окружение крупную группировку ВСУ, Золото-Горский котёл замкнулся. Позиции украинских военных формирований в регионе обследуют инженерные подразделения и обнаруживают смертоносные сюрпризы от противника.

Сапёры находят большое количество мин и взрывчатых веществ, рассказывают военкоры "Русской весны". Такие "подарки" специалисты находят по всей линии Тошковка — Мирная Долина. Бойцы ВСУ, отступая и бросая свои позиции, минировали всё, что видели.

Между тем, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ приказано отходить от Северодонецка.