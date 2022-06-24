Генерал Юрин: Севастополь защищён от ракет ВСУ

Бывший командующий ВВС Черноморского флота России, генерал Валерий Юрин заявил, что у Вооружённых сил Украины нет ракет, которые могли бы нанести удар по Севастополю.

Если армия Украины использует западные противокорабельные ракеты "Гарпун", то они будут лететь очень долго, и за это время российские средства противовоздушной обороны засекут их и уничтожат, сказал Юрин в беседе с изданием Украина.ру.

По его словам, российские системы ПВО отличаются надёжностью и эффективностью. Недавно они отразили атаки с воздуха и помешали украинским военным захватить остров Змеиный. Что касается уничтожения ВСУ буровых вышек "Черноморнефтегаза", то они находились неподалёку от Одессы, и российских ПВО рядом не было, отметил Юрин.

По его мнению, украинская армия успешно справляется только с попаданием по мирным объектам. А территории, находящиеся под контролем российских ПВО, для ракет ВСУ недоступны. Украинцы уже стреляли по Крыму "Точкой-У" и другими ракетными комплексами, однако безуспешно. Полуостров находится под охраной Бельбекского полка, который не пропустит ни ракет, ни самолётов с территории Украины, подчеркнул генерал.

В пятницу, 24 июня украинский военный эксперт Олег Жданов предложил атаковать ракетами "Гарпун" Севастопольскую бухту Черноморского флота РФ.