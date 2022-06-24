"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста

Бойцы группировки "О" взяли в плен украинскую "звезду" — командиром разведвзвода Вооружённых сил Украины оказался известный пропагандист Максим Буткевич.

Пленив бандеровского разведчика, военнослужащие группировки "Отважных" при помощи военной хитрости с его участием заманили в окружение сразу два взвода боевиков ВСУ — 210 батальона "Берлинго", который действовал в посёлке Мирная Долина в качестве заградительного отряда.

Пропагандист Буткевич во время Майдана Незалежности он был одним из основных ведущих "Громадского ТВ", яростно разжигая государственный переворот.

В январе текущего года он из Киева опять провокационно разжигал гражданскую войну в Казахстане. Также раньше поддерживал акции за свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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