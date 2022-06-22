В Сеть попали кадры допроса украинских военнопленных под Лисичанском

На фоне неизбежного продвижения объединённой армии к Северодонецку и Лисичанску появились данные о новых военнопленных ВСУ.

В Сеть попали кадры допроса украинских военнопленных под Лисичанском

Характерно, что на кадрах допроса уже не молодые мужчины. И таковых киевский режим предпочитает использовать в зоне боевых действий, сообщает "Военное обозрение”.

На видео — предварительный допрос двух пленных украинской армии. Одному из них 55 лет, а второму — 46. Они были захвачены в плен бойцами 90 Гвардейской танковой дивизии ВС России в посёлке Мирная Долина, недалеко от города Лисичанска.

На допросе один из военных сказал, что сюда их перебросили только позавчера. Сам он мобилизован из Киевской области, а повестку принесли ему прямо на работу.