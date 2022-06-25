ВС РФ и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777 и один танк

Союзные силы РФ и ДНР уничтожили две гаубицы М-777, один танк и три установки РСЗО "Град". Об этом сообщает Народная милиция республики.

По данным ведомства, вся техника ВСУ находилась в Донбассе. Кроме того, российские военные совместно с бойцами ДНР подавили три огневые точки противника в районе населённых пунктов Авдеевка, Камышеваха и Первомайское.

"Военнослужащие ДНР и ВС РФ уничтожили следующее вражеское вооружение и военную технику: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", — отметили в Народной милиции.

Представители ведомства добавили, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 180 снарядов из РСЗО БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии и танков.