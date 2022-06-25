WarGonzo: ВСУ пытаются вырваться из "котла" в Золотом

Оставшиеся в "котле" города Золотое украинские военные предприняли попытку прорыва через населённый пункт Степное.

"Остатки разгромленной в Горском и Золотом группировки неонацистов пытаются вырваться из окружения через населённый пункт Степное", — приводит слова источника на донбасской передовой WarGonzo.

По сведениям источника, украинские боевики рванули через поля, где массово подрываются на собственных минах.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все населённые пункты Горское -Золотое перешли под полный контроль Луганской Народной Республики.