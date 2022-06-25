Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Добровольцы с Урала прибыли в Донбасс громить ВСУ
Патриарх Кирилл заявил, что не пострадал при падении в храме Новороссийска
Кадыров: промзона Северодонецка освобождена, с "Азота" вывели 800 гражданских
Патриарх Кирилл упал в храме Новороссийска: "Не успели сотрудники охраны"
Главком ВСУ Залужный опубликовал видео первого применения РСЗО Himars США
Рогозин: предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
Бандера: Путин — большевик, а русские не в курсе
Житель Золотого: отступающие боевики ВСУ выпустили 140 снарядов за час
BFM TV: если Украину и примут в состав Евросоюза, то лишь через 15-20 лет

WarGonzo: ВСУ пытаются вырваться из "котла" в Золотом

Силовые структуры

Оставшиеся в "котле" города Золотое украинские военные предприняли попытку прорыва через населённый пункт Степное.

"Остатки разгромленной в Горском и Золотом группировки неонацистов пытаются вырваться из окружения через населённый пункт Степное", — приводит слова источника на донбасской передовой WarGonzo.

По сведениям источника, украинские боевики рванули через поля, где массово подрываются на собственных минах.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все населённые пункты Горское -Золотое перешли под полный контроль Луганской Народной Республики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России

Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.

Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Силовые структуры
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Мир. Новости мира
Подоляка о взрыве в Херсоне: Киев не оставляет Москве никакого выбора
Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем
Газ
"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем
Последние материалы
"Руза фэмили парк": битва правлений СНТ может выявить коррупцию в МВД
Патриарх Кирилл заявил, что не пострадал при падении в храме Новороссийска
ЕС и НАТО нацелены на геополитическое освоение постсоветского пространства
WarGonzo: ВСУ пытаются вырваться из "котла" в Золотом
Кадыров: промзона Северодонецка освобождена, с "Азота" вывели 800 гражданских
Патриарх Кирилл упал в храме Новороссийска: "Не успели сотрудники охраны"
Главком ВСУ Залужный опубликовал видео первого применения РСЗО Himars США
Рогозин: предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
Бандера: Путин — большевик, а русские не в курсе
Уолт Злотов: остановить кровопролитие на Украине может только дядя Сэм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников