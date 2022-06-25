Резников: ВС РФ выпускают до тысячи артиллерийских снарядов за час

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что российская армия выпускает до тысячи снарядом из артиллерии за час.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных", — сказал он в интервью телеканалу ICTV.

По словам министра, такому ресурсу можно противопоставить эффективное вооружение точечного применения.

Ранее он заявил, что вооружение из Соединённых Штатов поможет Украине вернуть потерянные территории, включая Крым и Донбасс.