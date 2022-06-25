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Резников: ВС РФ выпускают до тысячи артиллерийских снарядов за час

Силовые структуры

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что российская армия выпускает до тысячи снарядом из артиллерии за час.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных", — сказал он в интервью телеканалу ICTV.

По словам министра, такому ресурсу можно противопоставить эффективное вооружение точечного применения.

Ранее он заявил, что вооружение из Соединённых Штатов поможет Украине вернуть потерянные территории, включая Крым и Донбасс.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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