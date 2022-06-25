Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что российская армия выпускает до тысячи снарядом из артиллерии за час.
"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных", — сказал он в интервью телеканалу ICTV.
По словам министра, такому ресурсу можно противопоставить эффективное вооружение точечного применения.
Ранее он заявил, что вооружение из Соединённых Штатов поможет Украине вернуть потерянные территории, включая Крым и Донбасс.
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