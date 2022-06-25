Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется

Применение Украиной американских РСЗО HIMARS, о начале использования которых в боевых действиях заявил накануне главком ВСУ Валерий Залужный, никак не изменит ситуацию на поле боя, что признают и в США. А вот ответ России на это может быть очень серьёзным. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Эксперт прокомментировал видеоролик, в котором показано 12 выстрелов, сделанных из двух установок HIMARS. При этом, какие именно цели обстреливались, не сообщается.

Аналитик не исключил, что стрельбы могли быть и учебными, так как пока в распоряжении Украины только четыре установки, а снарядов, отправленных для них США также недостаточно.

Кроме того, у ВСУ не было достаточно времени, чтобы научиться работе с HIMARS, добавил он, предположив, что первое время украинские военнослужащие будут работать с этой РСЗО очень бережно и под чутким присмотром западных инструкторов.

По словам журналиста, у ВС России достаточно разнообразных средств для уничтожения целей HIMARS. Это, прежде всего, "Калибр-К", "Искандер" и авиационные крылатые ракеты.

Отсюда можно сделать вывод: HIMARS практически никак не изменят ситуацию на поле боя, считает эксперт. Но отчаявшиеся и озлобившиеся боевики ВСУ вполне могут сделать HIMARS средством мести мирному населению освобождённых территорий бывшей Украины, считает он.

"В этом случае я бы не позавидовал участи тех, кто решится на столь кровавые провокации: российская "ответка" будет такой, что мало не покажется", — заключил полковник.