В Верховную Раду Украины внесли проект закона, который предлагает призывать в ВСУ инвалидов "с их согласия".
Лица с инвалидностью, а также украинцы, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья, получат возможность "проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают", если выразят желание, сказано в документе законопроекта.
Также опять нардепы предлагают ужесточить запрет на выезд с Украины мужского населения с 18 до 60 лет.
Эксперты уже подчёркивают, что, когда в Вооружённых силах Украины стали заканчиваться мотивированные боевики, властям осталось только загонять в зону боевых действий уклонистов и инвалидов.
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