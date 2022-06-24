В Верховную Раду внесли проект, разрешающий призывать в ВСУ инвалидов

В Верховную Раду Украины внесли проект закона, который предлагает призывать в ВСУ инвалидов "с их согласия".

Лица с инвалидностью, а также украинцы, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья, получат возможность "проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают", если выразят желание, сказано в документе законопроекта.

Также опять нардепы предлагают ужесточить запрет на выезд с Украины мужского населения с 18 до 60 лет.

Эксперты уже подчёркивают, что, когда в Вооружённых силах Украины стали заканчиваться мотивированные боевики, властям осталось только загонять в зону боевых действий уклонистов и инвалидов.