Кедми: ВС РФ в первую очередь нужно взять Очаков и Волынь

Военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми объяснил, какой город нужно взять в первую очередь в спецоперации.

Суть приказов командования ВС РФ кардинально изменилась. Теперь приказы звучат конкретно — уничтожить боевиков, если ВСУ не сдаются в плен и оказывают сопротивление.

По словам обозревателя, кампания по ликвидации ВСУ подходит к концу. Но поражение ВСУ наступит, когда остатки бандеровцев будут вынуждены начать отступление, тогда их добьют на марше. Кедми не сомневается, что скоро киевский режим потеряет контроль над ЛДНР и начнётся следующий этап СВО, который будет состоять из ударов на нескольких направлениях.

"Первое, что нужно будет взять, — это Очаков. Выход Днепра к Черному морю должен быть занят. Практически это будет осуществлено параллельно, не дожидаясь завершения операции на левобережной Украине… После этого нужно брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области", — уверен эксперт.

По его словам, если занять этот район, и Харьков, и Киев, и Днепропетровск перестанут снабжаться. А когда перережут пути снабжения через Волынь, конец сопротивления остатков боевиков станет вопросом дней, подытожил Кедми.