В освобождённом Северодонецке ещё остаются группы солдат Вооружённых сил Украины, объединённые войска их зачищают.
Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"В Северодонецке остаются группы военнослужащих Украины, не успевшие удрать, их зачищают. Сутки назад в городе еще было до полутысячи боевиков, сколько из них не успели уйти, неизвестно", — цитирует ТАСС представителя НМ ЛНР.
Ранее в Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что с освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль сил РФ и ЛДНР.
Сейчас союзные силы проводят окончательную зачистку на химическом заводе "Азот" и эвакуируют мирное население, которое в качестве заложников удерживал националистический батальон "Айдар".*
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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