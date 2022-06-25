НМ ЛНР:В Северодонецке еще остаются группы солдат ВСУ, идёт их зачистка

В освобождённом Северодонецке ещё остаются группы солдат Вооружённых сил Украины, объединённые войска их зачищают.

Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"В Северодонецке остаются группы военнослужащих Украины, не успевшие удрать, их зачищают. Сутки назад в городе еще было до полутысячи боевиков, сколько из них не успели уйти, неизвестно", — цитирует ТАСС представителя НМ ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что с освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль сил РФ и ЛДНР.

Сейчас союзные силы проводят окончательную зачистку на химическом заводе "Азот" и эвакуируют мирное население, которое в качестве заложников удерживал националистический батальон "Айдар".*

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.