Сибиряки из группировки "О" громят ВСУ у Лисичанска, захватывая оружие НАТО

Представители Луганской Народной Республики сообщают, что союзные войска продвигаются в лисичанском направлении. Бои ведутся и в черте города.

Сибиряки группировки «Отважных» помогают разбивать ВСУ под Лисичанском. Военкоры "Русской весны" сообщают, что захвачен опорный пункт противника. Выбив укронацистов, бойцы захватили трофеи: натовские гранатомёты, гранаты и "Старлинк".

Ранее сообщалось, что силы ЛНР и РФ взяли под контроль шахту в Лисичанске и один из заводов.

Спецоперация на Украине начата ВС РФ 24 февраля 2022 года. Российская армия наносит высокоточные удары по военным объектам для демилитаризации и денацификации страны.