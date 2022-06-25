Представители Луганской Народной Республики сообщают, что союзные войска продвигаются в лисичанском направлении. Бои ведутся и в черте города.
Сибиряки группировки «Отважных» помогают разбивать ВСУ под Лисичанском. Военкоры "Русской весны" сообщают, что захвачен опорный пункт противника. Выбив укронацистов, бойцы захватили трофеи: натовские гранатомёты, гранаты и "Старлинк".
Ранее сообщалось, что силы ЛНР и РФ взяли под контроль шахту в Лисичанске и один из заводов.
Спецоперация на Украине начата ВС РФ 24 февраля 2022 года. Российская армия наносит высокоточные удары по военным объектам для демилитаризации и денацификации страны.
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