Asian Times: у США и НАТО не хватит оружия на длительный военный конфликт

Попытка США и НАТО обескровить Россию провалилась. Западные страны ЕС истощили свои оружейные арсеналы, пополнять которые придётся годами.

Как показали последние события, Соединённые Штаты и Североатлантический альянс готовы только к короткому конфликту, затяжные боевые действия быстро истощают западные запасы вооружения. Если российская спецоперация на Украине затянется, киевский режим вскоре останется без иностранного оружия.

В Вашингтоне и Брюсселе осознали, что полностью обескровили собственные армии в угоду Киеву, а потому всеми силами будут пытаться закончить украинский конфликт, сообщает издание Asian Times. Если боевые действия перейдут границы Украины, то есть начнётся полноценный конфликт Россия-НАТО, Альянс столкнется с острым дефицитом вооружения.

По словам аналитиков издания, западные арсеналы не удастся восполнить в ближайшие годы. Если Китай приступит к боевым действиям на Тайване, США будут неспособны вооружить островитян, те уже остались без обещанных гаубиц, которые были отправлены на Украину.