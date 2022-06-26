Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
Российский военкор попал под удар РСЗО HIMARS: "Выжить вполне можно”
Сенатор США Рик Скотт: Байден недееспособен и не может быть президентом
Елена Зеленская попозировала для французского журнала: "Из тени на войну"
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
На Нагиева во время выступления на сцене обрушились декорации
Сибиряки из группировки "О" громят ВСУ у Лисичанска, захватывая оружие НАТО
ВКС РФ поразили цели в городе Сарны на Западной Украине с территории Белоруссии

Asian Times: у США и НАТО не хватит оружия на длительный военный конфликт

Силовые структуры

Попытка США и НАТО обескровить Россию провалилась. Западные страны ЕС истощили свои оружейные арсеналы, пополнять которые придётся годами.

Asian Times: у США и НАТО не хватит оружия на длительный военный конфликт

Как показали последние события, Соединённые Штаты и Североатлантический альянс готовы только к короткому конфликту, затяжные боевые действия быстро истощают западные запасы вооружения. Если российская спецоперация на Украине затянется, киевский режим вскоре останется без иностранного оружия.

В Вашингтоне и Брюсселе осознали, что полностью обескровили собственные армии в угоду Киеву, а потому всеми силами будут пытаться закончить украинский конфликт, сообщает издание Asian Times. Если боевые действия перейдут границы Украины, то есть начнётся полноценный конфликт Россия-НАТО, Альянс столкнется с острым дефицитом вооружения.

По словам аналитиков издания, западные арсеналы не удастся восполнить в ближайшие годы. Если Китай приступит к боевым действиям на Тайване, США будут неспособны вооружить островитян, те уже остались без обещанных гаубиц, которые были отправлены на Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
В Госдуме РФ резко ответил на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников

В судебную систему независимого государства никто не имеет права вмешиваться.

В Госдуме РФ резко ответил на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Силовые структуры
Добровольцы с Урала присоединились к ВС РФ для участия в боях в Донбассе
Любовь Степушова Положение обязывает: Лукашенко захотел ответить Западу за Калининград Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская
Силовые структуры
Минобороны Украины: Маляр обвинила мирных жителей в срыве операции ВСУ
Силовые структуры
Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется
Сухомлин: по военным объектам Житомира были выпущены 24 ракеты с Белоруссии
Силовые структуры
Сухомлин: по военным объектам Житомира были выпущены 24 ракеты с Белоруссии
Последние материалы
Российский военкор попал под удар РСЗО HIMARS: "Выжить вполне можно”
Сенатор США Рик Скотт: Байден недееспособен и не может быть президентом
Asian Times: у США и НАТО не хватит оружия на длительный военный конфликт
Елена Зеленская попозировала для французского журнала: "Из тени на войну"
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
На Нагиева во время выступления на сцене обрушились декорации
Сибиряки из группировки "О" громят ВСУ у Лисичанска, захватывая оружие НАТО
ВКС РФ поразили цели в городе Сарны на Западной Украине с территории Белоруссии
НМ ЛНР:В Северодонецке еще остаются группы солдат ВСУ, идёт их зачистка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников