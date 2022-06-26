Джон Кирби: Скорость поставок РСЗО "HIMARS" Украине будет беспрецедентной

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби пока не понимает, когда и где завершится СВО, но Украина должна сама для себя определить, что для неё будет победой.

Также он заявил о продолжении поставок вооружения киевскому режиму.

"Я думаю, вы увидите новые поставки таких систем, как "HIMARS", в будущих траншах, это очень вероятно… это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого раньше не видели, это беспрецедентно", — сообщил представитель Пентагона.

Но для защиты или для нанесения ударов по территории РФ это оружие — президент Украины Владимир Зеленский определит сам, отметил Кирби.

"Очевидно, борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции они будут проводить, и это их право. Оснащение, которое они получают от Соединённых Штатов, — теперь их, это украинская собственность. Они решают, как они её используют", — подытожил военный чиновник США.