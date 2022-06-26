Арестович: "Белорусов будут убивать с большей злобой, чем россиян"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что белорусов будут убивать с большей злобой, чем россиян, потому что они братья.

"Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве, потому что не выдержат предательский удар. Но и отработка будет соответствующей, никто никого не будет жалеть. Там уже работа пойдёт по полной, всем чем можно, а мы это умеем делать. Российская армия имела возможность убедиться. Белорусы даже не успеют понять, что случилось, как всё будет кончено. Вот и всё. Убивать будут всех: от армии до крестьян. Парадокс будет в том, что убивать будут с большей злобой, чем россиян. Насчёт российской армии никаких сомнений не было, а белорусы как бы братья, как бы близкие", — сказал он.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с воздушного пространства Белоруссии по военным объектам выпущено 24 ракеты.