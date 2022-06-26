Украинские морские пехотинцы понесли серьёзные потери в Донбассе. Об этом рассказал командир роты 503-го батальона морской пехоты ВСУ по имени Александр в эфире американского телеканала Sky News.
По его словам, подразделение, в котором он служит, в последнее время действовало под Северодонецком. Офицер ВСУ рассказал, что его часть потеряла 80 процентов личного состава, в том числе 26 убитыми и свыше 40 тяжелоранеными.
Город накануне перешёл под полный контроль Союзных сил. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила в этом мирных жителей, которые публично демонстрируют осведомлённость о ходе военных операций и сообщают об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.