Минобороны РФ сообщило о массовых случаях наркомании и пьянства в бригаде ВСУ

Минобороны России сообщило о массовых случаях пьянства, наркомании и дезертирства в рядах 30-й механизированной бригады ВСУ. Морально-психологический упадок украинских военных вызван успехами российской армии, уточнили в ведомстве.

"В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР накануне взяли под свой контроль города Северодонецк и Боровское, а также населённые пункты Вороново и Сиротино.