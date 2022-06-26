Минобороны России сообщило о массовых случаях пьянства, наркомании и дезертирства в рядах 30-й механизированной бригады ВСУ. Морально-психологический упадок украинских военных вызван успехами российской армии, уточнили в ведомстве.
"В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", — говорится в сообщении министерства.
В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР накануне взяли под свой контроль города Северодонецк и Боровское, а также населённые пункты Вороново и Сиротино.
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