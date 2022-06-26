Сегодня, 26 июня, стало известно о ракетных ударах ВС РФ по Киеву. В результате были ликвидированы несколько военных объектов Украины, сообщает Минобороны. СМИ информируют о поражении завода "Артём" и части жилого дома.
Политолог Марат Баширов задаётся вопросом и адресует его президенту страны:
"Вот у меня вопрос к Зеленскому по сегодняшнему удару ракетами по Киеву? Вы размещаете воинские части и склады на заводских площадках. Ок. Это ваше дело. Но почему вы там же в городской застройке размещаете своё ПВО, понимая, что сбитые ракеты упадут в Киеве?"
Системы ПВО могли быть установлены далеко от города, что исключило бы вероятность повреждения гражданских зданий. Но украинские власти почему-то разместили их, прижав к Киеву, пишет Баширов в личном блоге.
Украинские пропагандисты пытаются выставить разрушение жилого дома как намеренный удар ВС РФ.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.