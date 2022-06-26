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Марат Баширов: ВСУ ставят ПВО среди жилых застроек, нанося удары по киевлянам

Силовые структуры

Сегодня, 26 июня, стало известно о ракетных ударах ВС РФ по Киеву. В результате были ликвидированы несколько военных объектов Украины, сообщает Минобороны. СМИ информируют о поражении завода "Артём" и части жилого дома.

Марат Баширов: ВСУ ставят ПВО среди жилых застроек, нанося удары по киевлянам

Политолог Марат Баширов задаётся вопросом и адресует его президенту страны:

"Вот у меня вопрос к Зеленскому по сегодняшнему удару ракетами по Киеву? Вы размещаете воинские части и склады на заводских площадках. Ок. Это ваше дело. Но почему вы там же в городской застройке размещаете своё ПВО, понимая, что сбитые ракеты упадут в Киеве?"

Системы ПВО могли быть установлены далеко от города, что исключило бы вероятность повреждения гражданских зданий. Но украинские власти почему-то разместили их, прижав к Киеву, пишет Баширов в личном блоге.

Украинские пропагандисты пытаются выставить разрушение жилого дома как намеренный удар ВС РФ.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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