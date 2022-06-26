Российская армия отразила очередную атаку ВСУ на остров Змеиный.
Ракетный комплекс "Панцирь-С" ВС РФ сбил истребитель Су-25 и 12 реактивных снарядов отразив очередную попытку боевиков нанести удары по острову.
Бандеровцы предприняли попытку атаковать авиацией и ракетными системами залпового огня, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", — сказано в сообщении МО РФ.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в районе н. п. Зеленодольск в воздушном бою сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины.
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