В плен сдались ещё 70 украинских боевиков с завода "Азот" в Северодонецке

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что около 70 украинских боевиков, которые скрывались на заводе "Азот" в Северодонецке, сложили оружие и сдались в плен.

По словам дипломата, Народная милиция ЛНР уничтожила много бойцов Вооружённых сил Украины, которые попытались пробиться из "Азота" в сторону Северского Донца, однако часть из них смогли уйти

"В плен получилось забрать не так много, в районе 50-70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные. Другие попытались рассредоточиться", — сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".

Он допустил, что какое-то количество украинских боевиков прикинулись мирными жителями и сумели выйти с территории предприятия.

Посол напомнил, что перед союзными силами РФ и ЛНР стояла задача зачистить Северодонецк, а не пленить максимально много солдат ВСУ. Таким образом, цель была достигнута, и левая сторона Северского Донца теперь свободна, подчеркнул Мирошник.