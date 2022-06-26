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ВС РФ уничтожили командный пункт: погибли 110 солдат и офицеров

Силовые структуры

Ракетные войска стратегического назначения РФ ликвидировали командный пункт и казарму 63-ей бригады ВСУ в Николаевской области, в результате чего погибли порядка 110 военных и офицеров украинской армии.

"Ракетным ударом уничтожен командный пункт и казарма 63 бригады ВСУ в селе Кобзарцы Снигирёвского района Николаевской области. В результате удара потери ВСУ составили более 110 офицеров и солдат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обесточена станция связи, обеспечивающая управление подразделениями.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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