ВС РФ уничтожили командный пункт: погибли 110 солдат и офицеров

Ракетные войска стратегического назначения РФ ликвидировали командный пункт и казарму 63-ей бригады ВСУ в Николаевской области, в результате чего погибли порядка 110 военных и офицеров украинской армии.

"Ракетным ударом уничтожен командный пункт и казарма 63 бригады ВСУ в селе Кобзарцы Снигирёвского района Николаевской области. В результате удара потери ВСУ составили более 110 офицеров и солдат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обесточена станция связи, обеспечивающая управление подразделениями.