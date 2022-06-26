Ракетные войска стратегического назначения РФ ликвидировали командный пункт и казарму 63-ей бригады ВСУ в Николаевской области, в результате чего погибли порядка 110 военных и офицеров украинской армии.
"Ракетным ударом уничтожен командный пункт и казарма 63 бригады ВСУ в селе Кобзарцы Снигирёвского района Николаевской области. В результате удара потери ВСУ составили более 110 офицеров и солдат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также обесточена станция связи, обеспечивающая управление подразделениями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.