Платформу "Черноморнефтегаза" снова обстреляли с позиций ВСУ

В Чёрном море второй раз обстреляна самоподъёмная плавучая буровая платформа "Черноморнефтегаза" "Таврида". Ракета снова прилетела со стороны позиций ВСУ и попала в вертолётную площадку.
Пострадавших, как сообщает ТАСС, нет. О том, что прилёт был, свидетельствует дыра, оставленная снарядом. Её диаметр — пять метров.
Сообщения об обстреле подтвердили экстренные службы Крыма.
Напомним, первый раз украинские военные обстреляли буровые платформы, расположенные в 71 км от Одессы, 20 июня. Тогда ущерб был более крупным: трое получили ранения разной степени тяжести, семь человек пропали без вести — их ищут до сих пор, повреждены три вышки, одна из них сгорела полностью.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.