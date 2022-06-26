Платформу "Черноморнефтегаза" снова обстреляли с позиций ВСУ

В Чёрном море второй раз обстреляна самоподъёмная плавучая буровая платформа "Черноморнефтегаза" "Таврида". Ракета снова прилетела со стороны позиций ВСУ и попала в вертолётную площадку.

Пострадавших, как сообщает ТАСС, нет. О том, что прилёт был, свидетельствует дыра, оставленная снарядом. Её диаметр — пять метров.

Сообщения об обстреле подтвердили экстренные службы Крыма.

Напомним, первый раз украинские военные обстреляли буровые платформы, расположенные в 71 км от Одессы, 20 июня. Тогда ущерб был более крупным: трое получили ранения разной степени тяжести, семь человек пропали без вести — их ищут до сих пор, повреждены три вышки, одна из них сгорела полностью.