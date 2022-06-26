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Платформу "Черноморнефтегаза" снова обстреляли с позиций ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

В Чёрном море второй раз обстреляна самоподъёмная плавучая буровая платформа "Черноморнефтегаза" "Таврида". Ракета снова прилетела со стороны позиций ВСУ и попала в вертолётную площадку.

Пострадавших, как сообщает ТАСС, нет. О том, что прилёт был, свидетельствует дыра, оставленная снарядом. Её диаметр — пять метров.

Сообщения об обстреле подтвердили экстренные службы Крыма.

Напомним, первый раз украинские военные обстреляли буровые платформы, расположенные в 71 км от Одессы, 20 июня. Тогда ущерб был более крупным: трое получили ранения разной степени тяжести, семь человек пропали без вести — их ищут до сих пор, повреждены три вышки, одна из них сгорела полностью.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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